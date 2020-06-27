İstanbul'da yakalanan 8 DEAŞ'lı sınır dışı ediliyor
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İstanbul'da yakalanan 8 DEAŞ'lı sınır dışı ediliyor

İstanbul'da güvenlik güçlerince yakalanan yabancı uyruklu 8 DEAŞ üyesinin, ülkelerine gönderilmek üzere işlemlere başlandığı bildirildi.

İstanbul'da yakalanan 8 DEAŞ'lı sınır dışı ediliyor
27.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:16

İstanbul'da güvenlik güçlerince yakalanan yabancı uyruklu 8 DEAŞ üyesinin, ülkelerine gönderilmek üzere işlemlere başlandığı bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmiş, Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'taki 12 adrese yapılan baskında biri Türk, dokuzu yabancı uyruklu olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Geçmiş dönemde Suriye ve Irak gibi ülkelerde örgüt saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları iddiasıyla yakalanan DEAŞ üyelerinden yabancı uyruklu olan 8'i ile ilgili ülkelerine gönderilmek üzere işlemlerin başladığı bildirildi.

Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan aralarında Irak ve Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 8 şüphelinin sınır dışı işlemlerinin başladığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra 8 DEAŞ'lı, önce İl Göç İdaresi'ne bağlı İstanbul Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne oradan da ülkelerine gönderilecek.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında yakalanan geri kalan DEAŞ şüphelilerinden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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