İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen, Adıyaman'dan sınır dışı edilecek

İSTANBUL'da yakalanıp, Adıyaman'a getirilen Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için Göç İdare Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

İSTANBUL'da yakalanıp, Adıyaman'a getirilen Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için Göç İdare Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

Ülkelerinden kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 1000 kaçak göçmen, polis ve jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Kaçak göçmenlerden 60'ı, yoğunluk nedeniyle işlemlerinin yapılması için Adıyaman'a getirildi. İl Göç İdare Müdürlüğü'nde kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapılan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN