İstanbul'da yakalanan 2 PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi
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İstanbul'da yakalanan 2 PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi

İstanbul'da yakalanan 2 PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan S.T. ve G.Y. işlemlerinin ardından ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirilirken, güvenlik güçlerinin soruşturmayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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