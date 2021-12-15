İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR - Haberler
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İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.

İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

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