İstanbul'da yağmur yeniden etkili olmaya başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bahçelievler'de yağmur yeniden etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bahçelievler'de yağmur yeniden etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün etkili olan sağanak yağış bugün tekrar başladı. Bahçelievler Yenibosna'da etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Üst geçitte bazı vatandaşların koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA