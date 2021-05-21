İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK; YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ULAŞTI
İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Buğra BENLİOĞLU \ - İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerine doğru yağmur başladı. İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kentte saat 12.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı