İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SULU KAR

28.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:40

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

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Kaynak: DHA

- İstanbul