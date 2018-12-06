İstanbul'da Yağmur ve Rüzgar Etkili Oluyor

İstanbul'da Yağmur ve Rüzgar Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da Yağmur ve Rüzgar Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu.   

Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı. 

Görüntü dökümü 

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-Tarabya'da dalgalı denizden ve yağıştan görüntü

-Zeytniburnu sahilden görüntü

-Galata Köprüsü ve balıkçılarla röp.

-D-100 karayolundan görüntü

-Kartal sahilinden detay

-Yağıştan detaylar

-Ağaçlardan detay

-Teknelerden detay

-Yağış nedeniyle D-100 Karayolunda uyarı levhası

-Şemşiyesini açanlar detay

-Otobüs duraklarında bekleyenler

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