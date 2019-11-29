İstanbul'da yağmur ve fırtına
Yenikapı sahilinden görüntüler Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
29.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:05
Yenikapı sahilinden görüntüler
Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler
Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İstanbul'da yağmur ve fırtına