İstanbul'da yağmur ve fırtına
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İstanbul'da yağmur ve fırtına

Yenikapı sahilinden görüntüler Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

29.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:05
İstanbul'da yağmur ve fırtına

Yenikapı sahilinden görüntüler

ve Karaköy sahilinden görüntüler

Boğazda işleyen trafik görüntüleri - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İstanbul'da yağmur ve fırtına
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