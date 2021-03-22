- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu
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- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu

22.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:26

- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu Meteorolojiden önceden uyarı yapmasına rağmen ani bastıran sağanak yağmur E5 trafiğini olumsuz etkiledi.

- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Meteorolojiden önceden uyarı yapmasına rağmen ani bastıran sağanak yağmur E5 trafiğini olumsuz etkiledi. Trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluşurken Haftanın ilk iş gününde araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşmasında etkili oldu.

Bostancı Köprüsü'nde Edirne ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde sağanak yağmurunda başlaması ile İstanbul'da uzun araç ve trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18: 00 de yoğunluk yüzde 76 oldu.

- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu
- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu
- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu
- İstanbul'da ani bastıran sağanak yağmur sonrası trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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