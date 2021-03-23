İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor

23.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:27
İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor

İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beykoz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına bazı vatandaşlar da iş yerlerine sığındı.

İlçe genelinde ana cadde ve sokakların yağış nedeniyle sakin olduğu görülürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönündeki trafik yoğunluğu TEM otoyolu Ümraniye sapağına kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde de Kağıthane ve Beyoğlu mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda trafikte sıkışıklık yaşanıyor.

Çubuklu sahili ise yağışın etkisiyle kırmızı renge büründü.

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde hafif yağış görülürken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerliyor, yan yolda ise yoğunluk yaşanıyor. Büyükçekmece yönünde ise D-100 kara yolunda trafik ilerlerken yan yolda yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Öte yandan, İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre ise saat 12.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:29:00. #1.15#
title