İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor

Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor

 Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

 Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title