İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi
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İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde de etkisini gösterdi trafiği olumsuz etkiledi.

22.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:38

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde de etkisini gösterdi trafiği olumsuz etkiledi. Mesai saatinin başlamasıyla yollarda yerini alan araçlar E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün ilk saatleriyle birlikte yağmur etkisini sürdürmesiyle devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe gitmek isteyen vatandaşların sabahın ilk saatlerinde itibaren yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Yenibosna Cevizlibağ ve Avcılar yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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