İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)
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İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)

12.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:31
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)

İstanbul'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış için bugün sarı uyarı verildi. Beklenen sağanak şeklindeki yağış akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.25'te yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

 


- İstanbul
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 80 (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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