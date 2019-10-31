İstanbul'da yağmur trafiği felç etti
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İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti Yoğunluk yüzde 76'lara ulaştıİSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

31.10.2019 19:33
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

Yoğunluk yüzde 76'lara ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 76'lara ulaştı.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: İHA

VİDEO: İstanbul'da yağmur trafiği felç etti
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