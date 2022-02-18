İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da sağanak yağışın da etkisiyle Maltepe D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 10.00'da yüzde 59 olarak ölçüldü.