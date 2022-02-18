İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ - Haberler
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İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da sağanak yağışın da etkisiyle Maltepe D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da sağanak yağışın da etkisiyle Maltepe D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 10.00'da yüzde 59 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Haberler

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