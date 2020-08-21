İstanbul'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
21.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:44
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
- İstanbul
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından, gökkuşağı çıktı. İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
- İstanbul
Kaynak: DHA