İSTANBUL'DA YAĞMUR SONRASI OLUŞAN GÖKKUŞAĞI BÜYÜLEDİ
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
21.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:53
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından, gökkuşağı çıktı. İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü:
-----------------------Üsküdar'dan çekilen gökkuşağı görüntüleri
- İstanbul
Kaynak: DHA