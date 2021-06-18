İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ
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İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sürücülere zor anlar yaşattı. Yollardaki su birikintileri yüzünden trafikte yoğunluklar yaşandı, tramvay seferleri zorlukla yapıldı. Yağmur yüzünden bazı sokaklar adeta nehre döndü.

İstanbul'da sağanak yağış öğleden sonra etkili oldu. Yer yer etkisini devam ettiren yağışlar nedeniyle birçok güzergahta trafik durma noktasına geldi. Yollarda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki su birikintileri sürücülerin zorlukla ilerlemesine neden oldu. Tramvay yolunda bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle seferlerde de zaman zaman aksamalar yaşandı. Birikinti arasında seferini yapan bir tramvay yüzüyormuş izlenimi verdi.

Yağmurun etkisini hissettirdiği yerlerden olan Beyoğlu ve çevresinde bazı ara sokaklar adeta nehre döndü.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ
İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ
İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ
İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ
İSTANBUL'DA YAĞMUR SOKAKLARI NEHRE ÇEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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