İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
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İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte trafikte de bir yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, İBB verilerine göre mega kentin trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
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