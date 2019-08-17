İstanbul'da yağmur manzaraları

17.08.2019 14:20

İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sağanaktan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiği görüldü.

(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA