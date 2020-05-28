İSTANBUL'DA YAĞMUR GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
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İSTANBUL'DA YAĞMUR GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
28.05.2020 06:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 06:29

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Sabaha kadar süren yağmur bazı yerlerde sağanak yağış şeklinde etkisini sürdürdü.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Ancak, yağmur gece saatlerinde yeniden başladı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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