İSTANBUL'DA YAĞMUR GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Sabaha kadar süren yağmur bazı yerlerde sağanak yağış şeklinde etkisini sürdürdü.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Ancak, yağmur gece saatlerinde yeniden başladı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: DHA