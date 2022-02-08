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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Altunbaş - Genel
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Genel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Genel, Haber

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