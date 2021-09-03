İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor.

İSTANBUL'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor.

Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.

Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:06:45. #1.16#

title