İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul/DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yağış uyarısı sonrası gece saatlerinde il genelinde yağmur etkili olmaya başladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul/DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yağış uyarısı sonrası gece saatlerinde il genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Kentte gecenin ilk saatlerinde başlayan yağmur ufak çaplı su birikintilerine neden oldu. Yağmur kentin birçok noktasından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı