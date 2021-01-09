İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İstanbul'da beklenen yağış etkisini gösterdi. Gece başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işe gidenlere, alışveriş için evinden çıkanlar zor anlar yaşadı. Maslak, Tarabya ve Bebek'te Otobüs duraklarında yağışın geçmesine bekleyenler ve şemsiyeyle sokağa çıkanlar olduğu görüldü. Maslak'ta da şortlu bir kişinin soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden yürümesi dikkat çekti. Taksim Meydanı'nda da yağış etkili oldu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı