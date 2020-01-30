İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-D-100'de yağmur
-Cevizlibağ'da yağmur
-Galata Köprüsü'nden görüntü
-Kartal Sahilinden detaylar
-Sandal ve teknelerden detay
-Şemsiyeyle yürüyenler
-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar
-D-100 Karayolundan ve sürücülere yağış uyarı levhası
-Yağmurdan detaylar
-Genel ve detaylar