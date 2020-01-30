İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

30.01.2020 05:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 05:44

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:

---------

-D-100'de yağmur

-Cevizlibağ'da yağmur

-Galata Köprüsü'nden görüntü

-Kartal Sahilinden detaylar

-Sandal ve teknelerden detay

-Şemsiyeyle yürüyenler

-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar

-D-100 Karayolundan ve sürücülere yağış uyarı levhası

-Yağmurdan detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA