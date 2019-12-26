İstanbul'da yağmur etkili oluyor

26.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:12

Kurak geçen sonbahar günlerinin ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Kurak geçen sonbahar günlerinin ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çanta, kitap gibi eşyaları başlarının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA