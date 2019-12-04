İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

04.12.2019 07:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:02

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Kaynak: DHA