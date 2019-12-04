İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

04.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:06
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ DHA
İstanbul'da yağmur özellilkle 'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Kaynak: DHA

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: İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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