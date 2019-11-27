İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
27.11.2019 04:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 04:28
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: İstanbul'da yağmur etkili oluyor