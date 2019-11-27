İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

27.11.2019 04:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 04:28
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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