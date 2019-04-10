İstanbul'da Yağmur  Etkili Oluyor

İstanbul'da Yağmur  Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.

İstanbul'da Yağmur  Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA  

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı. 

Görüntü dökümü:

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-Üsküdar'da yağmurdan görüntü 

-Şemsiyeyle gezen vatandaşlar

-Genel ve etaylar

Kaynak: DHA
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