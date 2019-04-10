İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı.
Görüntü dökümü:
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-Üsküdar'da yağmurdan görüntü
-Şemsiyeyle gezen vatandaşlar
-Genel ve etaylar
Kaynak: DHA