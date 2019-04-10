İstanbul'da Yağmur  Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Üsküdar'da yağmurdan görüntü

-Şemsiyeyle gezen vatandaşlar

-Genel ve etaylar

Kaynak: DHA