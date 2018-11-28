İstanbul'da  Yağmur Etkili Oluyor

Haber-Kamera : Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor. Yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu. Bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına

sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda da su birikintileri oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Yağmur yağması

-Şemsiyeli Vatandaşlar

-Şemsiyesi olmayanlar

-Tente ve duraklarda yağmurdan korunan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

28.11.2018 - 05.25 Haber Kodu : 181128008