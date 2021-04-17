İstanbul'da yağmur etkili oldu, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi boş kaldı

- İstanbul'da yağmur etkili oldu, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi boş kaldı İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili olurken kısıtlamadan muaf olan turistlerin gözde yerlerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yağış nedeniyle boş kaldı.

- İstanbul'da yağmur etkili oldu, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili olurken kısıtlamadan muaf olan turistlerin gözde yerlerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yağış nedeniyle boş kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlene doğru etkisini arttırdı. Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler yağmur ve soğuk havanın etkisi ile sokaklara önceki haftalara nazaran meydanlara çıkmadı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı yağış nedeniyle çok az sayıda turistin olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ