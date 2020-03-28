İstanbul'da yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından İstanbul kent genelinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren yağış, kentin genelinde etkisini gösterirken, yetkililer meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA