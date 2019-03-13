İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü:

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-Taksim'den yağmur görüntüsü

-Yağmurda hızlı yürüyen vatandaşlar

-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlar

-D-100 Cevizlibağ'da yağış

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA