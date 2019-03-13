İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU /İstanbul DHAMeteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
Görüntü dökümü:
---------------
-Taksim'den yağmur görüntüsü
-Yağmurda hızlı yürüyen vatandaşlar
-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlar
-D-100 Cevizlibağ'da yağış
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA