İstanbul'da yağmur yağışı başladı
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İstanbul'da yağmur yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış başladı.

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış başladı.

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış başladı. Çatalca'da bulutların yağmur bıraktığı anlar time lapse (hızlandırılmış video) ile görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine göre İstanbul'da bugün 24.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.

(Selim Bayraktar - Batuhan Toprak/ İHA)

İstanbul'da yağmur yağışı başladı
İstanbul'da yağmur yağışı başladı
İstanbul'da yağmur yağışı başladı
İstanbul'da yağmur yağışı başladı
İstanbul'da yağmur yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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