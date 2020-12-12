İstanbul'da yağmur

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. İşe giden ve işten dönen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Üsküdar'da yağmur zaman zaman etkili oldu. İşe giden ve işten dönen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceketiyle başını örtmeye çalışırken bazısı ise otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı