İstanbul'da yağmur
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İstanbul'da yağmur

12.12.2020 08:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:42
İstanbul'da yağmur

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. İşe giden ve işten dönen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. 

Üsküdar'da yağmur zaman zaman etkili oldu. İşe giden ve işten dönen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceketiyle başını örtmeye çalışırken bazısı ise otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

 


İstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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