İstanbul'da yağmur

27.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA