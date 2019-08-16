İstanbul'da yağmur
İSTANBUL'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
16.08.2019 09:20
İSTANBUL'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
- İstanbul
Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA