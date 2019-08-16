İSTANBUL'DA YAĞMUR

İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.

16.08.2019 08:53
İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et