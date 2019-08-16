İSTANBUL'DA YAĞMUR

16.08.2019 08:53

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.

Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.

Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA