İstanbul'da yağlı tabloyu andıran gün batımı

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00

Beylikdüzü'nde güneşin bulutların arasından süzülerek yavaş yavaş batması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir ressamın fırça darbeleri gibi görünen bulutlar, güneşin tonlarına bürünürken görenlere eşsiz bir görüntü sundu. Gökyüzünde, güneşin batmasının ardından sarı tonların yerini mavi tonları aldı. Yağlı tablo gibi görünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendisine hayran bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA