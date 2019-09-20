İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti Trafik verileri yüzde 78'lere yükseldiİSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

20.09.2019 19:36
İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

Trafik verileri yüzde 78'lere yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78'lere ulaştı.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78 verilerine ulaştı.

Kaynak: İHA
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