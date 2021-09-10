İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü
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İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü

İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi. İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü
İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü
İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü
İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55'i gördü - Haberler
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