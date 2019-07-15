İstanbul'da yağışlar ne zaman bitecek? İşte MGM 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi geçen hafta şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği şeklinde uyarı yapmıştı. Yağışların etkisine giren İstanbul'da kavurucu sıcaklıklar yerini serin havaya bıraktı. Bugün sağanak yağış şeklinde görülen yağmurlar vatandaşları hava durumunu araştırmaya yöneltti.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan beş günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul, bugün sağanak yağış etkisinde kalacak. 16 Temmuz Salı günü az bulutlu olarak gözüken İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü yine kuvvetli bir yağış gözüküyor. Cuma gününden itibaren güneşli hava geri geliyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE SICAKLIKLAR VE GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu 34