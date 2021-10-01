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İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Genel
İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı -Trafik yoğunluğu yüzde 78'e yükseldi Sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu iyice arttı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

-Trafik yoğunluğu yüzde 78'e yükseldi

İSTANBUL - Sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu iyice arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentteki yoğunluk yüzde 78 oldu.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu iyice arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Küçükçekmece, Sefaköy ve Avcılar mevkileri Beylikdüzü istikametinde araçlar yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Haberler
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