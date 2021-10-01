İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Sabah saatlerinden itibaren sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

D-100 Karayolu, Tem Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Balotelli Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Meral Akşener Vladimir Putin Mahmut Demirtaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:09:28. #1.17#