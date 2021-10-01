İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

D-100 Karayolu, Tem Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.