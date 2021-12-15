Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor - Haberler
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Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve Tem Otoyolu'nun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM Otoyolu'na bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluk saat 18.42 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.

Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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