İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi
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İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:20
İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi

genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 70'leri bulurken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

Sağanağın, il genelinde yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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