İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Haberler » Güncel » İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Haber

İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

11.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:58
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.


Kentin birçok ilçesinde, akşam başlayan yağış, iş çıkış saati de olması nedeniyle trafiği etkiledi.

Trafik yoğunluğunun bir ara yüzde 78'e çıktığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde çift taraflı uzun araç kuyrukları oluşurken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda da vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.

Yağış, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler